Снігопади блокують розвезення COVID-хворих з Івано-Франківська — Офіс президента

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Спалах коронавірусу в Івано-Франківській області збігся у часі із снігопадами, які блокували частину населених пунктів області.

Така ситуація не дозволяє швидко перевозити хворих на COVID-19 в інші області.

Про це стало відомо під час наради Офісі президента 16 лютого.

Треба ретельно розібратися в ситуації, оскільки через сніг доправлення пацієнтів швидкими в інші області, де є вільні місця, надто ускладнене, треба розглянути варіант розгортання додаткових ліжок в області, — цитує слова президента Володимира Зеленського прес-служба Банкової.

Ситуацію із заповненням ліжко-місць для хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Івано-Франківській області в уряді вважають загрозливою.

Очільник Кабміну Денис Шмигаль підтвердив, що надзвичайно високий рівень захворюваності спостерігається в Івано-Франківській області. У багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць — понад 90%, в середньому по області 73%.

Прем'єр-міністр повідомив, що нині Україні є 129 тис. активних хворих на коронавірус.

За минулу добу в Івано-Франківській області захворіла 621 особа. При цьому в області 9 тис. 339 активних хворих, що більше, ніж у Києві, — повідомив Шмигаль.

Сьогодні ввечері очікується засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС щодо цієї ситуації. В область терміново виїжджає головний державний санітарний лікар — заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.