К крымским татарам оккупанты ночью пришли с обысками. Фото: Facebook

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Ракурс

В оккупированном Крыму в ночь на 17 февраля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пришла с обысками в дома крымских татар.

Об обысках сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

В Крыму серия ночных вторжений ФСБ в дома крымских татар. Во временно оккупированном Крыму в 4.00 начались и в эти минуты еще продолжаются обыски в домах крымских татар, — рассказал он.

Чубаров сообщил о пяти обысках — два в Бахчисарае, по одному — в городах Симферополе и Белогорске, еще один обыск происходил в села Заветное Советского района.

На странице «Крымской солидарности» рассказали еще о двух обысках — один в Симферополе и в селе Орлиное Севастопольского района. Также сообщили, чьи дома обыскали оккупанты.

Напомним, Алексей Неижпапа, командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, считает, что перед Украиной стоит задача предупреждения агрессии со стороны России за счет новых технологий. Также, по его словам, Москва превратила аннексированный Крым на свою самую мощную военную базу.