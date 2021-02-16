17 февраля праздник спонтанного проявления доброты, день кошки и Николая Студеного

https://racurs.ua/n150534-17-fevralya-prazdnik-spontannogo-proyavleniya-dobroty-den-koshki-i-nikolaya-studenogo.html

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17 февраля — праздник спонтанного проявления доброты, международный день кошки и день памяти преподобного Николая Студеного.

17 февраля — 48-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 317 дней.

Именины 17 февраля

День ангела сегодня празднуют: Никита, Кирилл, Георгий, Сидор, Авраам, Иосиф, Егор, Иван, Юрий, Анна.

17 февраля церковь чтит память преподобного Николая Студеного (Студийского). Николай исповедник, игумен Студийский, жил в IХ веке. Студийский монастырь является одним из самых древних и знаменитых в Константинополе. Название обители, добавленное к имени святого, наши предки восприняли как однокоренное со словом «стужа». С сегодняшнего дня начинались звериные (волчьи) свадьбы, поэтому святого еще называли «волчьим сватом». Этот день считается одним из самых холодных в феврале — стоят сильные морозы и идет снег.

«На Николая Студеного снегу навалит гору».

Приметы 17 февраля