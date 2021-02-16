Неизвестные науке животные найдены в ледниках Антарктики

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Ракурс

Неизвестные науке животные найдены на дне шельфового ледника Фильхнера-Ронне в Западной Антарктиде. Необычных существ обнаружили участники Британской антарктической экспедиции после того, как насквозь пробурили 900-метровую толщу льда.

Под его «дном», в темноте и при температуре воды -2,2°С обитает множество существ, рассказывает команда во главе с Хью Гриффитсом в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Marine Science.

Изначально британские геологи пробурили скважину для сбора образцов отложений. В свою очередь, видеокамера со световым оборудованием обнаружила на морском дне валун, который был покрыт неподвижными животными-фильтраторами.

Они ведут прикрепленный образ жизни и фильтруют воду, вылавливая редкие кусочки пищи. Существа внешне похожи на губок, но исследователи не исключают, что это могут быть и вовсе неизвестные науке виды.

Наше открытие поднимает гораздо больше вопросов, чем дает ответов. Как они туда попали? Что они едят? Как долго они там были? Насколько распространены подобные валуны, покрытые жизнью? Это те же виды, что мы видим за пределами шельфового ледника, или какие-то еще неизвестные? И что произойдет с ними, если шельфовый ледник однажды обрушится?, — резюмировал Гриффитс.

Ученые не исключают, что эти существа питаются веществами из тающих ледников или химическими веществами из просачивающегося метана.