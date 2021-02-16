Невідомі науці тварини знайдені в льодовиках Антарктики — новини науки

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Невідомі науці тварини знайдені на дні шельфового льодовика Ронне-Фільхнера в Західній Антарктиді. Незвичайних істот виявили учасники Британської антарктичної експедиції після того, як наскрізь пробурили 900-метрову товщу льоду.

Під його «дном», в темряві і при температурі води -2,2°С мешкає безліч істот, розповідає команда на чолі з Х’ю Гріффітсом у статті, опублікованій в журналі Frontiers in Marine Science.

Спочатку британські геологи пробурили свердловину для збору зразків покладів. Однак відеокамера зі світловим обладнанням виявила на морському дні камінь, який був покритий нерухомими тваринами-фільтраторами.

Вони ведуть прикріплений спосіб життя і фільтрують воду, виловлюючи рідкісні шматочки їжі. Істоти ззовні подібні до губок, проте дослідники не виключають, що це можуть бути й зовсім невідомі науці види.

Наше відкриття ставить набагато більше питань, аніж дає відповідей. Як вони туди потрапили? Що вони їдять? Як довго вони там були? Наскільки поширені подібні камені, вкриті життям? Це ті ж види, що ми бачимо за межами шельфового льодовика, або якісь інші невідомі? І що станеться з ними, якщо шельфовий льодовик одного разу рухне?, — резюмував Гріффітс.

Вчені не виключають, що ці істоти живляться речовинами з танучих льодовиків або хімічними речовинами метану, котрий просочується.