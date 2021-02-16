За законопроект про обіг зброї голосуватиме «Слуга народу» — деталі

https://racurs.ua/ua/n150532-zakonoproekt-pro-obig-zbroyi-pidtrymaie-sluga-narodu-detali.html

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Підтримати в першому читанні законопроект про обіг зброї з можливістю його направлення на доопрацювання вирішили у президентської фракції «Слуга народу» під час внутрішнього голосування.

Про це 16 лютого повідомив у Телеграм нардеп-«слуга» Олександр Качура.

58,2% фракції вирішили відповідно до графіка пленарних засідань Верховної Ради розглянути цей законопроект в першому читанні з можливістю направлення документа на доопрацювання, — написав Качура.

15 лютого голова комітету з правоохоронної діяльності, нардеп-«слуга» Денис Монастирський заявляв, що думки у політсилі Володимира Зеленського з цього питання розділилися.

Нагадаємо, розгляд законопроекту № 4335 про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї раніше анонсував спікер парламенту Дмитро Разумков. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді ухвалити цей закон. У комітеті наголошували, що Україна — єдина в Європі держава, яка досі не має закону про обіг зброї.

Водночас МВС і Нацполіція категорично проти використання короткоствольної зброї. Як зауважив раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, з 2021 року кожен, хто немає наркотичної, алкогольної залежності або психічних розладів, має право купити гладкоствольну рушницю. А ті, кому є 25 років і відсутні проблеми із законом, можуть отримати дозвіл на нарізну зброю. Геращенко запевняє, що цього цілком достатньо для самозахисту.