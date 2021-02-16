Законопроект об обороте оружия поддержит «Слуга народа» — детали

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Ракурс

Поддержать в первом чтении законопроект об обороте оружия с возможностью его направления на доработку решили в президентской фракции «Слуга народа» во время внутреннего голосования.

Об этом 16 февраля сообщил в Телеграм нардеп-«слуга» Александр Качура.

58,2% фракции решили в соответствии с графиком пленарных заседаний Верховной Рады рассмотреть этот законопроект в первом чтении с возможностью направления документа на доработку, — написал Качура.

15 февраля председатель комитета по правоохранительной деятельности, «слуга» Денис Монастырский заявлял, что мнения в политсиле Владимира Зеленского по этому вопросу разделились.

Напомним, законопроект № 4335 об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему ранее анонсировал спикер Дмитрий Разумков. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде принять этот закон. В комитете подчеркнули, что Украина — единственное в Европе государство, которое до сих пор не имеет закона об обороте оружия.

В то же время МВД и Нацполиция категорически против использования короткоствольного оружия. Как отметил ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, с 2021 года каждый, кто не имеет наркотической, алкогольной зависимости или психических расстройств, сможет купить гладкоствольное ружье. А те, кто достиг 25-летнего возраста без проблем с законом, сможет получить разрешение на нарезное оружие. Геращенко уверяет, что этого вполне достаточно для самозащиты.