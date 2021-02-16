Убрать Кравчука из ТКГ предлагают в Раде после его эфира на РосТБ

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Леонид Кравчук должен сложить полномочия главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, в рамках которой проходят переговоры с Россией и ОБСЕ об агрессии Кремля на Донбассе. Такое мнение высказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от «Голоса» Сергей Рахманин.

Последние заявления и действия Леонида Кравчука не согласуются даже между собой и вредят Украине… Очевидными являются две вещи: не надо недооценивать противника и не надо переоценивать себя. Помню, как был уверен Петр Порошенко, когда планировал переиграть Путина. Насколько был уверен Владимир Зеленский, что он договорится с Путиным. Ту самую самоуверенность излучал и Леонид Кравчук, когда говорил о новом толчке и новых механизмах. Ему понадобился год или даже больше, чтобы понять, что с Россией договориться невозможно, — убежден Рахманин.

Парламентарий отметил, что сам Кравчук уже признал бесперспективность минского процесса. Однако, по мнению Рахманина, пока в нем официально участвует Киев, он должен быть использован максимально эффективно.

Кроме этого, экс-президент недавно появился в эфире одного из пропагандистских телеканалов России. Глава украинской делегации в ТКГ посетил телеэфир «Первого канала» Кремля, во время которого главарь террористической ДНР Денис Пушилин заявил о намерении интегрировать оккупированный Донбасс в состав РФ.

После этого телеэфира министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встал на защиту Кравчука, отметив отсутствие сомнений в «патриотической позиции» бывшего члена политбюро ЦК КПУ. По мнению главного дипломата Украины, Кравчук «очень достойно представляет украинские интересы в ТКГ».

Вопросов о принципиальности и патриотизме его позиции быть не может. Но сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем любому другому должностному лицу, в том числе и во время различных телеэфиров, — сказал Кулеба.

Напомним, Кравчук — представитель советской коммунистической номенклатуры, который стал первым президентом Украины после победы над кандидатом от демократических сил Вячеславом Чорноволом. В 1990-х годах Кравчук возглавлял пророссийские политсилы СДПУ (о), оппозиционный блок «Не так». В ноябре 2004 года его лишили звания почетного доктора Киево-Могилянской академии за «негражданскую позицию во время Оранжевой революции». С начала российско-украинской войны на Донбассе и аннексии Крыма предлагал предоставить полуострову автономию в составе Украины, а Донбассу — «особый статус». Также Кравчук появлялся в телеэфирах пропагандистских каналов России.