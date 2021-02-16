Викинути Кравчука з ТКГ пропонують у Раді після його появи на РосТБ

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Леонід Кравчук повинен скласти обов’язки очільника української делегації у Тристоронній контактній групі, в рамках якої відбуваються переговори з Росією та ОБСЄ щодо агресії Кремля на Донбасі. Таку думку висловив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від «Голосу» Сергій Рахманін.

Останні заяви і дії Леоніда Кравчука не узгоджуються навіть між собою та шкодять Україні… Є очевидними дві речі: не треба недооцінювати противника і не треба переоцінювати себе. Пам’ятаю, наскільки був впевнений Петро Порошенко, коли планував переграти Путіна. Наскільки був впевнений Володимир Зеленський, що він домовиться з Путіним. Ту саму самовпевненість випромінював і Леонід Кравчук, коли говорив про новий поштовх і нові механізми. Йому знадобився рік чи навіть більше, щоб зрозуміти, що з Росією домовитися неможливо, — переконаний Рахманін.

Парламентар зазначив, що сам Кравчук вже визнав безперспективність мінського процесу. Проте, на думку Рахманіна, доки в ньому офіційно бере участь Київ, він має бути використаний максимально ефективно.

Окрім цього, екс-президент нещодавно з’явився в ефірі одного з пропагандистських телеканалів Росії. Глава української делегації у ТКГ відвідав телеефір «Першого каналу» Кремля, під час якого ватажок терористичної ДНР Денис Пушилін заявив про намір інтегрувати окупований Донбас до складу РФ.

Після цього телеефіру міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заступився за Кравчука, наголосивши на відсутності сумнівів щодо «патріотичної позиції» колишнього члена політбюро ЦК КПУ. На думку головного дипломата України, Кравчук «дуже гідно представляє українські інтереси в ТКГ».

Питань щодо принциповості і патріотичності його позиції бути не може. Але сам його історичний статус, його роль у здобутті незалежності України дозволяє йому робити трохи більше, ніж будь-якому посадовцю, зокрема й під час різних телеефірів, — сказав Кулеба.

Нагадаємо, Кравчук — представник радянської комуністичної номенклатури, який став першим президентом України після перемоги над кандидатом від демократичних сил В’ячеславом Чорноволом. У 1990-х роках Кравчук очолював проросійські політсили СДПУ (о), опозиційний блок «Не так». У листопаді 2004 році його позбавили звання почесного доктора Києво-Могилянської академії за «негромадянську позицію під час Помаранчевої революції». З початку російсько-української війни на Донбасі і анексії Криму пропонував надати півострову автономію у складі України, а Донбасу — «особливий статус». Також Кравчук час від часу з’являється в телеефірах пропагандистських каналів Росії.