НАБУ спростувало заяви Степанова про блокування COVID-вакцинації

https://racurs.ua/ua/n150530-nabu-sprostuvalo-zayavy-stepanova-pro-blokuvannya-covid-vakcynaciyi.html

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Національне антикорупційне бюро України 16 лютого оприлюднило офіційне пояснення щодо досудового розслідування за фактами можливих зловживань при закупівлі вакцин проти коронавірусної хвороби COVID-19. НАБУ спростувало заяви очільника Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова, який переклав вину за провал старту COVID-вакцинації з МОЗ на антикорупціонерів.

НАБУ дійсно розпочало досудове розслідування за фактами можливих зловживань при закупівлі вакцин проти COVID-19. Підставою стала відповідна заява генерального директора держпідприємства «Медзакупівлі», — йдеться у повідомленні.

В Бюро додали, що детективи НАБУ перевірять наявність чи відсутність ознак складу кримінального правопорушення, а також наголосили, що факт початку розслідування «не є доказом вини або ж підтвердженням вчинення злочину».

І він жодним чином не може скласти перешкод для закупівель вакцин у постачальників, тим більше вже після спливу строку обіцяного початку вакцинації. Також зазначаємо, що наразі детективами не здійснювалося жодних слідчих дій, які могли б бути розцінені, як перешкоджання діяльності щодо закупівлі вакцин для України, — зауважили НАБУ.

Також там пообіцяли інформувати суспільство про результати розслідування. Окрім цього, антикорупційний орган порадив топ-посадовцям, підслідним НАБУ, не маніпулювати фактами, а «ефективно виконувати покладені на них обов’язки».