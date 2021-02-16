Крим став найпотужнішою військовою базою Росії — командувач ВМС

https://racurs.ua/ua/n150529-krym-stav-naypotujnishou-viyskovou-bazou-rosiyi-komanduvach-vms.html

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Олексій Неїжпапа, командувач Військово-морських сил Збройних сил України, вважає, що перед Україною стоїть завдання попередження агресії з боку Росії за рахунок нових технологій. Також, за його словами, Москва перетворила анексований Крим на свою найпотужнішу військову базу.

Росія за час окупації Криму істотно наростила військову присутність. Зокрема, на сьогодні український півострів є найпотужнішою російською військовою базою, — розповів Неїжпапа в інтерв’ю «Укрінформу».

Командувач ВМС нагадав, що Київ втратив в окупованому Криму 11 кораблів і катерів, 10 суден забезпечення, а також судноремонтні заводи.

Впродовж семи років бойовий склад надводних кораблів і підводних човнів Чорноморського флоту Росії зріс на 45%. Загальна кількість складає 58 одиниць, зокрема й носії крилатих ракет морського базування «Калібр» — 13 одиниць, — розповів військовий.

Він додав, що Москва збільшила кількість бойових літаків у 3,5 рази, а гелікоптерів — удев’ятеро. Танків РФ на анексованому півострові близько 40 одиниць. Окрім цього, Кремль розгорнув систему протиповітряної, протиракетної і протикорабельної оборони, а кількість військовослужбовців збільшив утричі — до 40 тис. осіб.