Причину смерті семикласниці на Київщині встановила Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n150528-prychynu-smerti-semyklasnyci-na-kyyivschyni-vstanovyla-nacpoliciya.html

Ракурс

Смерть семикласниці на Київщині розслідує Національна поліція. Правоохоронцям вдалося встановити попередню причину трагедії, яка сталася 16 лютого у Боярці.

Дві школярки із міста Боярка отруїлися медичним препаратом «Дротаверин». В одній із популярних соцмереж вони побачили відео із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали його в аптеці та вжили кожна по 40 таблеток в приміщені школи, — інформує у вівторок прес-служба поліції Київщини.

Дівчат у непритомному стані знайшли однокласниці, які забили на сполох. Водночас лікарі, які прибули на виклик, констатували смерть 13-річної дівчини.

Її 12-річну подругу доправили до медичного закладу. Наразі життю дівчини нічого не загрожує, — зазначили в МВС.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції, кіберполіція та ювенальна превенція поліції Київщини. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії, опитують свідків.

Поліція також знайшла провізорів, які зізналися у продажі лікарського препарату дітям.

Враховуючи те, що препарат «Дротаверин» є аналогом препарату «Ношпи» та відпускається без рецепту, слідчі невідкладно направили листи до Держлікслужби щодо законності продажу лікарських препаратів дітям, — додали в МВС.



Нагадаємо, сьогодні у Боярці, що на Київщині, в академічному ліцеї «Гармонія» дві учениці сьомого класу випили по 40 таблеток «Дротаверину», внаслідок чого одна з дівчат померла. Друга дитина перебуває в лікарні в середньо стабільному стані. За попередньою інформацією, дівчата подивилися відео із закликом спробувати лікарський препарат у соцмережі TikTok.