Причину смерти семиклассницы на Киевщине установила полиция

https://racurs.ua/n150528-prichinu-smerti-semiklassnicy-na-kievschine-ustanovila-policiya.html

Ракурс

Смерть семиклассницы на Киевщине расследует Национальная полиция. Правоохранителям удалось установить предварительную причину трагедии, произошедшей 16 февраля в Боярке.

Две школьницы из города Боярка отравились медицинским препаратом «Дротаверин». В одной из популярных соцсетей они увидели видео с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели его в аптеке и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы, — информирует во вторник пресс-служба полиции Киевщины.

Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу. В свою очередь врачи, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть 13-летней девушки.

Ее 12-летнюю подругу доставили в медицинское учреждение. Сейчас жизни девушки ничего не угрожает, — отметили в МВД.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции, Киберполиция и ювенальная превенция полиции Киевщины. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, опрашивают свидетелей.

Полиция также нашла провизоров, которые продали лекарственный препарат детям.

Учитывая, что препарат «Дротаверин» является аналогом препарата «Но-шпа» и отпускается без рецепта, следователи безотлагательно направили письма в Гослекслужбу о законности продажи лекарственных препаратов детям, — добавили в МВД.



Напомним, сегодня в Боярке Киевской области в академическом лицее «Гармония» две ученицы седьмого класса выпили по 40 таблеток «Дротаверина», в результате чего одна из девушек умерла. Второй ребенок находится в больнице в средне стабильном состоянии. По предварительной информации, девушки посмотрели видео с призывом попробовать лекарственный препарат в соцсети TikTok.