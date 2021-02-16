Кто лучше подготовлен к НАТО - Молдова, Грузия или Украина, указал Шмыгаль

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Кто лучше подготовлен для вступления в НАТО с точки зрения Плана действий по членству (ПДЧ) в военно-политическом союзе — Молдова, Грузия или Украина, оценил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

Как только Украина будет готова подтвердить полный переход на стандарты НАТО, сразу встанет вопрос о присоединении к Североатлантическому альянсу. О ПДЧ, здесь, конечно, мы настаиваем на параллельном курсе с Грузией, где также активно ведется соответствующая работа. Сегодня три страны Восточного партнерства наиболее подготовлены с точки зрения ПДЧ — это Молдова, Грузия и Украина. Грузия в этой тройке немного вырвалась вперед и очень важно, чтобы мы преодолели это отставание, и вместе с ней вошли в План действий по членству, — рассказал Шмыгаль в интервью «Укринформа».

По его словам, в 2021 году Киев запланировал ряд совместных военных учений с НАТО, которые дадут возможность продемонстрировать уровень Вооруженных сил Украины.

Не забываем, что нам дали очень важный политический сигнал о том, что двери НАТО для Украины открыты. Это дословная цитата Столтенберга (генсека НАТО — ред.) на нашей совместной пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе, — добавил Шмыгаль.

Премьер-министр убежден, что единственный и ключевой вопрос сегодня — это переход украинской армии на стандарты организации Североатлантического договора.