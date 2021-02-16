Pfizer начала регистрацию вакцины от коронавируса в Украине

https://racurs.ua/n150526-pfizer-nachala-registraciu-vakciny-ot-koronavirusa-v-ukraine.html

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Pfizer, американская фармкомпания, подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине.

Об этом во вторник, 16 февраля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-конференции американо-украинского делового совета U.S.-Ukraine Business Council (USUBC).

Буквально только что мне сообщили наши эксперты о получении документов от Pfizer, — сказал Степанов.

По словам чиновника, вакцину зарегистрируют в течение нескольких ближайших дней.

Министр подтвердил, что после регистрации вакцины Pfizer в Украине она может официально ввозиться, в том числе и коммерческими компаниями.

Никаких препятствий для этого не будет, — заверил глава Минздрава.

До этого Украина получила заявку на регистрацию вакцины от коронавируса производства AstraZeneca/Oxford. Вакцину производства немецкой биотехнологической компании BioNTech и американского фармгиганта Pfizer нужно хранить и транспортировать при температуре не менее -70. Эффективность вакцины Pfizer/BioNTech — 95%.

Вакцинация в Украине должна была начаться 15 февраля, но поставки препарата в Украину задерживаются. По словам Степанова, прививки начнут делать «в ближайшее время», возможно, до конца недели.