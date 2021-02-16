Pfizer почала реєстрацію вакцини від коронавірусу в Україні

https://racurs.ua/ua/n150526-pfizer-pochala-reiestraciu-vakcyny-vid-koronavirusu-v-ukrayini.html

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Pfizer, американська фармакологічна компанія, подала документи на реєстрацію вакцини від коронавірусу в Україні.

Про це у вівторок, 16 лютого, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-конференції американо-української ділової ради U.S.-Ukraine Business Council (USUBC).

Буквально щойно мені передали наші експерти, які отримали документи від Pfizer, — сказав Степанов.

За словами чиновника, вакцину зареєструють впродовж кількох найближчих днів.

Міністр підтвердив, що після реєстрації вакцини Pfizer в Україні вона може офіційно ввозитися, зокрема й комерційними компаніями.

Жодних перепон для цього не буде, — запевнив очільник МОЗ.

До цього Україна отримала заявку на реєстрацію вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca/Oxford. Вакцину виробництва німецької біотехнологічної компанії BioNTech і американського фармгіганта Pfizer потрібно зберігати і транспортувати при температурі щонайменше -70. Ефективність вакцини Pfizer/BioNTech — 95%.

Вакцинація в Україні мала стартувати 15 лютого, але поставки препарату до України затримуються. За словами Степанова, щеплення почнуть робити «найближчим часом», можливо, до кінця тижня.