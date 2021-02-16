Дату запровадження карантину й поділу на зони, назвав уряд

https://racurs.ua/ua/n150525-datu-zaprovadjennya-karantynu-y-podilu-na-zony-nazvav-uryad.html

Ракурс

Рішення щодо запровадження адаптивного карантину в Україні завтра, 17 лютого, має ухвалити Кабінет міністрів.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Про фінальні умови й параметри постанови, яку буде завтра прийнято, зараз некоректно говорити, так як ще тривають дискусії та обговорення. Впевнений, що завтра буде детально розказано все про адаптивний карантин. Йдеться про запровадження чотирьох зон, — розповів Мокан.



Чиновник додав, що у середу планується продовжити карантин та режим надзвичайної ситуації ще на два місяці — до травня. Також буде введено зонування адаптивного карантину. За замовчуванням, з його слів, діятиме режим «жовтої» зони, а в разі погіршення ситуації з сильними показниками регіон переходитиме у «помаранчеву» зону.

Нагадаємо, з 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин з низкою обмежень, зокрема, і щодо сфери торгівлі. У грудні по всій території країни діяли правила «помаранчевої» зони. Карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу Україна запровадила 12 березня 2020 року. Під час адаптивного карантину відповідно до масштабів поширення коронавірусу області відносять до зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної зон.