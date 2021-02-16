Шарій заявив, що його не зможуть екстрадувати в Україну – ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n150524-shariy-zayavyv-scho-yogo-ne-zmojut-ekstraduvaty-v-ukrayinu-zmi.html

Ракурс

Анатолій Шарій заявив, що його не зможуть екстрадувати до України через справу про держзраду.

Також блогер виключає можливість блокування його YouTube-каналу, оскільки він не зареєстрований в Україні, повідомляється в телеграм-каналі PavlovskyNEWS.

Шарій на своїй сторінці у Facebook написав, що тепер йому не треба зайвий раз доводити в ЄС, що всі справи на нього в Україні — «чиста політика».

Водночас екс-нардеп та член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко повідомив, що Офіс генпрокурора готує документи на екстрадицію Анатолія Шарія з Іспанії, а також оголошення його в розшук по лінії Інтерполу.

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру відомому проросійському пропагандисту Анатолію Шарію. У спецслужбі вважають, що Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України та міг діяти на замовлення іноземних структур.