Шарий заявил, что его не смогут экстрадировать в Украину — СМИhttps://racurs.ua/n150524-shariy-zayavil-chto-ego-ne-smogut-ekstradirovat-v-ukrainu-smi.htmlРакурс
Анатолий Шарий, прокремлевский пропагандист, заявил, что его не смогут экстрадировать в Украину из-за дела о госизмене.
Блогер также исключает возможность блокировки его YouTube-канала, поскольку он не зарегистрирован в Украине, сообщается в телеграм-канале PavlovskyNEWS.
Шарий на своей странице в Facebook написал, что теперь ему не надо лишний раз доказывать в ЕС, все дела на него в Украине — «чистая политика».
В то же время экс-нардеп и член набсовета «Укрзализныци» Сергей Лещенко сообщил, что Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола.
Напомним, СБУ объявила подозрение известному пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию. В спецслужбе считают, что Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины и мог действовать по заказу иностранных структур.