Шарий заявил, что его не смогут экстрадировать в Украину

https://racurs.ua/n150524-shariy-zayavil-chto-ego-ne-smogut-ekstradirovat-v-ukrainu-smi.html

Ракурс

Анатолий Шарий, прокремлевский пропагандист, заявил, что его не смогут экстрадировать в Украину из-за дела о госизмене.

Блогер также исключает возможность блокировки его YouTube-канала, поскольку он не зарегистрирован в Украине, сообщается в телеграм-канале PavlovskyNEWS.

Шарий на своей странице в Facebook написал, что теперь ему не надо лишний раз доказывать в ЕС, все дела на него в Украине — «чистая политика».

В то же время экс-нардеп и член набсовета «Укрзализныци» Сергей Лещенко сообщил, что Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола.

Напомним, СБУ объявила подозрение известному пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию. В спецслужбе считают, что Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины и мог действовать по заказу иностранных структур.