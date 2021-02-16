Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Шарий заявил, что его не смогут экстрадировать в Украину 

Шарий заявил, что его не смогут экстрадировать в Украину — СМИ

16 фев 2021, 18:09
999

Анатолий Шарий, прокремлевский пропагандист, заявил, что его не смогут экстрадировать в Украину из-за дела о госизмене.

Блогер также исключает возможность блокировки его YouTube-канала, поскольку он не зарегистрирован в Украине, сообщается в телеграм-канале PavlovskyNEWS.

Шарий на своей странице в Facebook написал, что теперь ему не надо лишний раз доказывать в ЕС, все дела на него в Украине — «чистая политика».


В то же время экс-нардеп и член набсовета «Укрзализныци» Сергей Лещенко сообщил, что Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола.

Напомним, СБУ объявила подозрение известному пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию. В спецслужбе считают, что Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины и мог действовать по заказу иностранных структур.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров