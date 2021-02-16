Лишат ли Киркорова звания народного артиста, рассказал Ткаченко

https://racurs.ua/n150523-lishat-li-kirkorova-zvaniya-narodnogo-artista-rasskazal-tkachenko.html

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Можно ли забрать у Филиппа Киркорова, российского певца, звание народного артиста Украины, учитывая его позицию об аннексии Крыма и восхваление президента России Владимира Путина, рассказал министр культуры Александр Ткаченко.

Теоретически, да… Это звание присваивалось прежде, наверное, за его заслуги, когда он Ани Лорак возил на «Евровидение». И здесь мы ступаем на тонкий лед, потому что народных артистов у нас немало. Я так думаю, что и Лорак — какая-то заслуженная артистка, — заявил Ткаченко в интервью «ВВС Украина».

Отметим, что в 2008 году тогдашний президент Виктор Ющенко присвоил певице Ани Лорак звание народной артистки.

Я извиняюсь, что такое скажу, но я разницы между Киркоровым и Лорак не вижу. Поэтому в этом случае сложно объяснить, почему у кого-то забирать, а у кого — нет, — добавил министр.

В то же время Ткаченко негативно отреагировал на предложение пересмотреть список народных артистов Украины и лишить этого звания всех, кто, например, отличился заявлениями против Украины.

Мы все-таки живем в демократическом обществе. Беспрецедентное до этого момента решение о санкциях против каналов и решение, которым мы собираемся догонять тех, кто кому-то не нравится, — это совершенно разные вещи, — убежден чиновник.



Напомним, в этом году Миграционная служба Литвы на пять лет запретила въезд Киркорову «из-за оправдания оккупации Крыма». Артист регулярно посещает полуостров в обход украинского законодательства. Последний раз он был в Крыму в октябре 2020 года на финале конкурса «Детская Новая волна».

Иностранные артисты, посещая с гастролями аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторым артистам, которые выступили на полуострове или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, запретили въезд на материковую Украину.