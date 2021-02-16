Чи заберуть у Кіркорова звання народного артиста, розповів Ткаченко

https://racurs.ua/ua/n150523-chy-zaberut-u-kirkorova-zvannya-narodnogo-artysta-rozpoviv-tkachenko.html

Ракурс

Чи можна забрати у Філіпа Кіркорова, російського співака, звання народного артиста України, зважаючи на його позицію щодо анексії Криму та возвеличення президента Росії Володимира Путіна, розповів міністр культури Олександр Ткаченко.

Теоретично можливо… Це звання надавалося колись, напевно, за його заслуги, коли він Ані Лорак возив на «Євробачення». І тут ми ступаємо на тонкий лід, тому що народних артистів у нас чимало. Я так думаю, що і Лорак — якась заслужена артистка, — заявив Ткаченко в інтерв’ю для «ВВС Україна».

Зауважимо, що у 2008 році тодішній президент Віктор Ющенко присвоїв співачці Ані Лорак звання народної артистки.

Я перепрошую, що таке скажу, але я різниці між Кіркоровим і Лорак не бачу. Тому в цьому випадку складно пояснити, чому у когось забирати, а у когось — ні, — додав міністр.

Водночас Ткаченко негативно відреагував на пропозицію переглянути список народних артистів України і позбавити цього звання усіх, хто, наприклад, відзначився заявами проти України.

Ми все-таки живемо в демократичному суспільстві. Безпрецедентне до цього моменту рішення щодо санкцій проти каналів і рішення, яким ми збираємося наздоганяти тих, хто комусь не подобається, — це зовсім різні речі, — переконаний чиновник.



Нагадаємо, цьогоріч Міграційна служба Литви з 19 січня на п’ять років заборонила в’їзд Кіркорову «за виправдання окупації Криму». Артист регулярно відвідує півострів в обхід українського законодавства. Востаннє він був у Криму в жовтні 2020 року на фіналі конкурсу «Дитяча Нова хвиля».

Іноземні артисти, відвідуючи з гастролями анексований Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Деякі з артистів, які виступили на півострові або висловилися на підтримку російської анексії Криму, були позбавлені в’їзду до материкової України.