Чи зніме ЄС санкції з “Північного потоку-2”, вказав Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n150522-chy-znime-ies-sankciyi-z-pivnichnogo-potoku-2-vkazav-shmygal.html

Ракурс

Чи налаштоване керівництво Євросоюзу й надалі блокувати будівництво російського газогону «Північний потік-2», розповів за підсумками нещодавнього офіційного візиту до Брюсселя прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

В контексті продовження жорсткої санкційної політики проти Росії, «Північний потік-2» в усіх наших перемовинах звучав, як невіддільна частина цих санкцій, — зазначив Шмигаль в інтерв’ю «Укрінформу».

Він додав, що інформація щодо реалізації «Північного потоку-2», яка час від часу виринає у європейській пресі, ймовірно, є проявом внутрішніх дискусій.

Там, як і в нас, тривають гібридні інформаційні та економічні атаки з боку Москви, і також присутні агресивні впливи. Але, на рівні керівництва немає жодних сигналів про те, що винесення «Північного потоку-2» «за рамки» санкцій взагалі можливе, — резюмував глава уряду.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що економічні санкції проти Росії Європейський Союз подовжив ще на півроку. Відповідні санкції пов’язані з підривом та погрозами проти територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. Таким чином, ці санкції діятимуть до 15 березня 2021 року.

Росія прагне реалізувати проект «Північний потік 2», який з'єднає її з Німеччиною по дну Балтійського моря в обхід країн Балтії та Польщі. Будівництво газопроводу було зупинено наприкінці 2019 року через схвалення Конгресом США санкцій проти власників суден-трубоукладачів. З тих пір «Газпром» шукає можливість самостійно завершити прокладку труб. Під прапором РФ ходять два спецсудна, здатних добудувати «Північний потік 2», — «Фортуна» і «Академік Черський».