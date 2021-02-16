Пологи по Skype приймав лікар у Києві. Фото: Антикор

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Пологи по відеозвязку довелося приймати лікарю в Києві.

У Дарницькому районі столиці жінка народжувала дитину вдома, а фахівцю довелося «приймати» пологи по Skype. Виявилося, що матір не перебувала на обліку жіночої консультації, а бригаду швидкої викликав чоловік породіллі. Про це 16 лютого повідомив «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» міста Києва у Facebook.

Бригада ЕМД виїхала до 26-річної жінки, яка народжувала вдома, пологи «приймав» лікар по Skype, — зазначили у відомстві й додали, що немовля народилося недоношеним на 36 тижнів.

Акушер-гінеколог КНП «Київській міський пологовий будинок № 6» Наталі Яремчук наголосила, що українське законодавство не забороняє жінкам народжувати вдома, але потрібно розуміти всі можливі наслідки таких пологів. За її словами, жінок, які вирішили народжувати вдома, але щось пішло не так, привозять до пологового будинку приблизно двічі на місяць.

Жінок, на щастя, ми поки не втрачали, а з дітьми було різне — і смерті, і каліцтва, — наголосила лікар.

Нагадаємо, у Рівному породілля померла від крововтрати. Протягом вагітності вона не зверталася до лікарів та не перебувала на медичному обліку. Виявилося, що жінка, яка вже має дитину, вирішила другу народити вдома.