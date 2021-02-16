Роды по Skype принимал врач в Киеве. Фото: Антикор

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Роды по видеосвязи пришлось принимать врачу в Киеве.

В Дарницком районе столицы женщина рожала ребенка дома, а специалисту пришлось «принимать» роды по Skype. Оказалось, что мать не состояла на учете в женской консультации, а бригаду скорой вызвал муж роженицы. Об этом 16 февраля сообщил «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» города Киева в Facebook.

Бригада ЭМП уехала к 26-летней женщине, которая рожала дома, роды «принимал» врач по Skype, — отметили в ведомстве и добавили, что младенец родился недоношенным на 36 недель.

Акушер-гинеколог КНП «Киевский городской родильный дом № 6» Натали Яремчук отметила, что украинское законодательство не запрещает женщинам рожать дома, но нужно понимать все возможные последствия таких родов. По ее словам, женщин, которые решили рожать дома, но что-то пошло не так, привозят в роддом примерно дважды в месяц.

Женщин, к счастью, мы пока не теряли, а с детьми было разное — и смерть, и увечья, — подчеркнула врач.

Напомним, в Ровно роженица умерла от кровопотери. В течение беременности она не обращалась к врачам и не состояла на медицинском учете. Оказалось, что женщина, которая уже имеет ребенка, решила второго родить дома.