В деле о сбитом «Боинге» МАУ Иран прикрывается гостайной. Фото: Слово и дело

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«Боинг» МАУ сбили двумя зенитными ракетами в иранском небе 8 января 2020 года. Украина осталась одна в расследовании сбивания пассажирского самолета, рассказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Заявления Ирана о том, что их страна имеет «монопольное право» на расследование он прокомментировал в интервью изданию «Радио Свобода».

Мы неоднократно в документах для Ирана указывали, что имеем юрисдикцию для расследования этого дела. Уголовный кодекс Украины дает нам такое право. Также это право закреплено и в международных договорах, в частности в Монреальской конвенции 1971 года, — сказал Мамедов.

По его словам, существенного прогресса в сотрудничестве с Ираном нет.

Существенного продвижения в диалоге с Ираном нет. Сейчас украинско-иранские отношения в этом вопросе движутся в рамках технического расследования. Они предоставили проект финального отчета, который обрабатывает уполномоченный представитель в техническом расследовании от Украины. В уголовном процессе после октябрьских переговоров мы еще не получали ответа на наши запросы о правовой помощи, — сказал заместитель генпрокурора.

Мамедов также рассказал, какими были ответы Ирана на письменные запросы и поручения украинских прокуроров.

По большей части вопросов Иран прикрывается военной государственной тайной. Но позвольте, на условиях конфиденциальности мы подали запрос на передачу нам файла с записями переговоров экипажа в кабине самолета, а также записи магнитофона с боевой машины, из которой были сделаны выстрелы. Иран молчит, но в чем же здесь может быть военная государственная тайна? В том, что украинский самолет сбит умышленно и доказательства этого факта целенаправленно скрываются? — ответил он.

Заместитель генпрокурора утверждает, что Иран не предоставляет Украине вещественные доказательства, поэтому это лишь подтверждает умышленный характер действий страны.

Иран не объясняет, как происходит координация между военными и гражданскими, мы в этом видим попытки скрыть правду о случившемся. Это принципиально важно, потому что украинский самолет имел разрешение военных властей на вылет и, несмотря на это, был сбит несколько минут спустя, — рассказал он.

Напомним, сбивание украинского пассажирского самолета могло произойти из умышленных причин. Об этом свидетельствует секретная аудиозапись, которую изучают правительство Канады и канадские органы безопасности.