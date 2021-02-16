У справі про збитий «Боїнг» МАУ Іран прикривається держтаємницею. Фото: Слово і діло

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«Боїнг» МАУ збили двома зенітними ракетами в іранському небі 8 січня 2020 року. Україна залишилася сама у розслідуванні збиття пасажирського літака, розповів заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

Заяви Ірану про те, що їх країна має «монопольне право» на розслідування він прокоментував в інтерв’ю виданню «Радіо Свобода».

Ми неодноразово в документах для Ірану вказували, що маємо юрисдикцію для розслідування цієї справи. Кримінальний кодекс України дає нам таке право. Також це право закріплено й у міжнародних договорах, зокрема у Монреальській конвенції 1971 року, — сказав Мамедов.

За його словами, суттєвого прогресу у співпраці з Іраном немає.

Суттєвого просування в діалозі з Іраном немає. Зараз українсько-іранські відносини в цьому питанні рухаються в рамках технічного розслідування. Вони надали проект фінального звіту, який опрацьовує уповноважений представник у технічному розслідуванні від України. У кримінальному процесі після жовтневих переговорів ми ще не отримували відповіді на наші запити про правову допомогу, — сказав заступник генпрокурора.

Мамедов також розповів, якими були відповіді Ірану на письмові запити та доручення українських прокурорів.

Щодо більшої частини питань Іран прикривається військовою державною таємницею. Але дозвольте, на умовах конфіденційності ми подали запит передати нам файл із записами переговорів екіпажу в кабіні літака, а також записи магнітофона з бойової машини, з якої зроблені були постріли. Іран мовчить, але в чому ж тут може бути військова державна таємниця? У тому, що український літак збитий навмисно й докази цього факту цілеспрямовано приховуються? — відповів він.

Заступник генпрокурора стверджує, що Іран не надає Україні речові докази, тож це лише підтверджує умисний характер дій країни.

Іран не пояснює, як відбувається координація між військовими й цивільними, ми в цьому бачимо спроби приховати правду про те, що трапилося. Це принципово важливо, тому що український літак мав дозвіл військових влад на виліт і, попри це, був збитий кілька хвилин по тому, — розповів він.

Нагадаємо, збиття українського пасажирського літака могло статися з навмисних причин. Про це свідчить секретний аудіозапис, який вивчають уряд Канади та канадські органи безпеки.