Ізраїль закриває свої дипломатичні місії по всьому світу

Ракурсhttps://racurs.ua/
Дипмісії Ізраїлю закриють в усьому світі, скріншот
Ізраїль закриває свої дипломатичні місії по всьому світуhttps://racurs.ua/ua/n207038-izrayil-zakryvaie-svoyi-dyplomatychni-misiyi-po-vsomu-svitu.htmlРакурс
Ізраїль на тлі війни з Іраном закриває свої дипломатичні місії.
Про це сьогодні, 13 червня, повідомляється на сайті посольства Ізраїлю в Україні.
У світлі останніх подій ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що для ізраїльтян, які перебувають за кордоном, доступна онлайн-форма, щоб повідомити про своє місце перебування та поточний статус. У разі надзвичайної ситуації або лиха рекомендується негайно зв’язатися з ситуаційним центром МЗС Ізраїлю.
Також громадян Ізраїлю закликають ознайомитися з рекомендаціями Ради нацбезпеки Ізраїлю для країни, в якій вони зараз перебувають, та дотримуватися загальних правил безпеки для ізраїльтян за кордоном, таких як:
- уникати демонстрації єврейської або ізраїльської символіки в громадських місцях;
- утримуватися від розміщення в соціальних мережах інформації про своє місце перебування або плани подорожей, яка може бути використана для ідентифікації;
- уникати відвідування великих зібрань або заходів, пов’язаних з Ізраїлем або єврейськими громадами;
- співпрацювати з місцевими силами безпеки та негайно виконувати їхні вказівки у разі виявлення ворожих дій;
- бути особливо уважними в громадських місцях.
Нагадаємо, Ізраїль в ніч на сьогодні, 13 червня, завдав низку ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану. Влада Ірану вже пообіцяла за це «сувору відплату».