Ізраїль закриває свої дипломатичні місії по всьому світу

Дипмісії Ізраїлю закриють в усьому світі, скріншот

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Ракурс

Ізраїль на тлі війни з Іраном закриває свої дипломатичні місії.

Про це сьогодні, 13 червня, повідомляється на сайті посольства Ізраїлю в Україні.

У світлі останніх подій ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що для ізраїльтян, які перебувають за кордоном, доступна онлайн-форма, щоб повідомити про своє місце перебування та поточний статус. У разі надзвичайної ситуації або лиха рекомендується негайно зв’язатися з ситуаційним центром МЗС Ізраїлю.

Також громадян Ізраїлю закликають ознайомитися з рекомендаціями Ради нацбезпеки Ізраїлю для країни, в якій вони зараз перебувають, та дотримуватися загальних правил безпеки для ізраїльтян за кордоном, таких як:

уникати демонстрації єврейської або ізраїльської символіки в громадських місцях;

утримуватися від розміщення в соціальних мережах інформації про своє місце перебування або плани подорожей, яка може бути використана для ідентифікації;

уникати відвідування великих зібрань або заходів, пов’язаних з Ізраїлем або єврейськими громадами;

співпрацювати з місцевими силами безпеки та негайно виконувати їхні вказівки у разі виявлення ворожих дій;

бути особливо уважними в громадських місцях.

Нагадаємо, Ізраїль в ніч на сьогодні, 13 червня, завдав низку ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану. Влада Ірану вже пообіцяла за це «сувору відплату».