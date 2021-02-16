Снимет ли ЕС санкции с «Северного потока-2», указал Шмыгаль

https://racurs.ua/n150522-snimet-li-es-sankcii-s-severnogo-potoka-2-ukazal-shmygal.html

Ракурс

Планирует ли руководство Евросоюза и в дальнейшем блокировать строительство российского газопровода «Северный поток-2», рассказал по итогам недавнего официального визита в Брюссель премьер-министр Денис Шмыгаль.

В контексте продления жесткой санкционной политики против России, «Северный поток-2» во всех наших переговорах звучал как неотъемлемая часть этих санкций, — отметил Шмыгаль в интервью «Укринформу».

Он добавил, что информация о реализации «Северного потока-2», которая время от времени всплывает в европейской прессе, вероятно, является проявлением внутренних дискуссий.

Там, как и у нас, продолжаются гибридные информационные и экономические атаки со стороны Москвы, и также присутствуют агрессивные воздействия. Но на уровне руководства нет никаких сигналов о том, что вынесение «Северного потока-2» «за рамки» санкций вообще возможно, — резюмировал глава правительства.



Напомним, ранее мы сообщали, что экономические санкции против России Европейский Союз продлил еще на полгода. Соответствующие санкции связаны с подрывом и угрозами против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Таким образом, эти санкции будут действовать до 15 марта 2021 года.

Россия стремится реализовать проект «Северный поток 2», который соединит ее с Германией по дну Балтийского моря в обход стран Балтии и Польши. Строительство газопровода было остановлено в конце 2019 года из-за одобрения Конгрессом США санкций против владельцев судов-трубоукладчиков. С тех пор «Газпром» ищет возможность самостоятельно завершить прокладку труб. Под флагом РФ ходят два спецсудна, способных достроить «Северный поток 2» — «Фортуна» и «Академик Черский».