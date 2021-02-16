Дату введения карантина и нового зонирования назвал Кабмин

https://racurs.ua/n150525-datu-vvedeniya-karantina-i-novogo-zonirovaniya-nazval-kabmin.html

Ракурс

Решение о введении адаптивного карантина в Украине завтра, 17 февраля, должен принять Кабинет министров.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

О финальных условиях и параметрах постановления, которое будет завтра принято, сейчас некорректно говорить, так как еще идут дискуссии и обсуждения. Уверен, что завтра будет подробно рассказано все об адаптивном карантине. Речь идет о введении четырех зон, — рассказал Мокан.

Чиновник добавил, что в среду планируется продлить карантин и режим чрезвычайной ситуации еще на два месяца — до мая. Также будет введено зонирование адаптивного карантина. По умолчанию, со слов Мокана, будет действовать режим «желтой» зоны, а в случае ухудшения ситуации и ухудшения показателей регион попадет в «оранжевую» зону.

Напомним, с 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин с рядом ограничений, которые затронули, в частности, сферу торговли. В декабре по всей территории страны действовали правила «оранжевой» зоны. Карантин в связи с пандемией коронавируса Украина ввела 12 марта 2020 года.

Во время адаптивного карантина в соответствии с масштабами распространения коронавируса области относят в зеленую, желтую, оранжевую и красные зоны.