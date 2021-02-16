Лідера по підготовці до НАТО з-поміж Молдови, Грузії і України назвав Шмигаль

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Ракурс

Хто найкраще підготовлений до вступу в НАТО з точки зору Плану дій щодо членства (ПДЧ) в військово-політичному союзі — Молдова, Грузія чи Україна, оцінив глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль.

Як тільки Україна буде готова підтвердити повний перехід на стандарти НАТО, одразу постане питання про приєднання до Північноатлантичного альянсу. Стосовно ПДЧ, тут, звичайно, ми наполягаємо на паралельному курсі з Грузією, де також активно ведеться відповідна робота. Сьогодні три країни Східного партнерства найбільш підготовлені з точки зору ПДЧ — це Молдова, Грузія та Україна. Грузія у цій трійці трішки вирвалася вперед і дуже важливо, щоб ми подолали це відставання, і разом з нею ввійшли в План дій щодо членства, — розповів Шмигаль в інтерв’ю «Укрінформу».

За його словами, цьогоріч Київ запланував низку спільних військових навчань з НАТО, які дадуть можливість продемонструвати рівень Збройних сил України.

Не забуваймо, що нам дали дуже важливий політичний сигнал про те, що двері НАТО для України відчинені. Це дослівна цитата Столтенберга (генсека НАТО — ред.) на нашій спільній прес-конференції за результатами зустрічі в Брюсселі, — додав Шмигаль.

Прем'єр-міністр переконаний, що єдине і ключове питання нині — це перехід українського війська на стандарти організації Північноатлантичного договору.