Две семиклассницы отравились неизвестным веществом на Киевщине. Фото: galka.if.ua

https://racurs.ua/n150517-dve-semiklassnicy-otravilis-neizvestnym-veschestvom-na-kievschine-odna-umerla.html

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Отравление детей неизвестным веществом произошло в академическом лицее «Гармония» на Киевщине.

В городе Боярка под Киевом две ученицы седьмого класса употребили неизвестные вещества, в результате чего отравились. Одна девочка умерла, спасти ее не удалось. Вторую пострадавшую госпитализировали, она находится в больнице, ее состояние средне-стабильное. Трагедия произошла 16 февраля, сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Отмечается, что глава Киевской ОГА Василий Володин поручил профильным службам срочное расследовать трагический случай. На месте работают полицейские.

Выражаю искренние слова соболезнования родителям пострадавших школьниц. Это ужасная трагедия, которая всколыхнула Киевщину. Дал всем профильным службам поручение как можно скорее выяснить все обстоятельства дела, — подчеркнул Василий Володин.

Напомним, отравление угарным газом стало причиной смерти трех человек в городе Буча Киевской области. Среди погибших был и ребенок 2017 года рождения.