Дві семикласниці отруїлись невідомою речовиною на Київщині. Фото: galka.if.ua

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Отруєння дітей невідомою речовиною сталося в академічному ліцеї «Гармонія» на Київщині.

У місті Боярка під Києвом дві учениці сьомого класу вжили невідомі речовини, внаслідок чого отруїлись. Одна дівчинка померла, врятувати її не вдалося. Другу постраждалу госпіталізували, вона знаходиться в лікарні, її стан середньо-стабільний. Трагедія сталася 16 лютого, повідомила прес-служба Київської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що очільник Київської ОДА Василь Володін доручив профільним службам термінове розслідувати трагічний випадок. На місці працюють поліцейські.

Висловлюю щирі слова співчуття батькам постраждалих школярок. Це жахлива трагедія, яка сколихнула Київщину. Дав усім профільним службам доручення як можна швидше з’ясувати всі обставини справи, — наголосив Василь Володін.

Нагадаємо, отруєння чадним газом стало причиною смерті трьох осіб у місті Буча Київської області. Серед загиблих була й дитина 2017 року народження.