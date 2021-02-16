Крым стал самой мощной военной базой России — командующий ВМС

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Алексей Неижпапа, командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, считает, что перед Украиной стоит задача предупреждения агрессии со стороны России за счет новых технологий. Также, по его словам, Москва превратила аннексированный Крым на свою самую мощную военную базу.

Россия за время оккупации Крыма существенно нарастила военное присутствие. В частности, на сегодня украинский полуостров является самой мощной российской военной базой, — рассказал Неижпапа в интервью «Укринформу».

Командующий ВМС напомнил, что Киев потерял в оккупированном Крыму 11 кораблей и катеров, 10 судов обеспечения, а также судоремонтные заводы.

В течение семи лет боевой состав надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота России вырос на 45%. Общее число составляет 58 единиц, в том числе носители крылатых ракет морского базирования «Калибр» — 13 единиц, — рассказал военный.

Он добавил, что Москва увеличила число боевых самолетов в 3,5 раза, а вертолетов — в девять раз. Танков РФ на аннексированном полуострове около 40 единиц. Кроме этого, Кремль развернул систему противовоздушной, противоракетной и противокорабельной обороны, а количество военнослужащих нарастил в три раза — до 40 тыс. человек.