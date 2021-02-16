НАБУ опровергло заявления Степанова о блокировании COVID-вакцинации

https://racurs.ua/n150530-nabu-oproverglo-zayavleniya-stepanova-o-blokirovanii-covid-vakcinacii.html

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Национальное антикоррупционное бюро Украины 16 февраля обнародовало официальное разъяснение о досудебном расследовании по фактам возможных злоупотреблений при закупке вакцин против коронавирусной болезни COVID-19. НАБУ опровергло заявление главы Министерства здравоохранения Максима Степанова, который обвинил антикоррупционеров в провале старта COVID-вакцинации.

НАБУ действительно начало досудебное расследование по фактам возможных злоупотреблений при закупке вакцин против COVID-19. Основанием стало соответствующее заявление генерального директора госпредприятия «Медзакупивли», — говорится в сообщении.

В Бюро добавили, что детективы НАБУ проверят наличие или отсутствие признаков состава уголовного преступления, а также отметили, что факт начала расследования «не является доказательством вины или подтверждением совершения преступления».

И он никак не может препятствовать закупкам вакцин у поставщиков, тем более уже после истечения срока обещанного начала вакцинации. Также отмечаем, что на текущий момент детективы не проводили никаких следственных действий, которые могли бы быть расценены, как препятствование деятельности по закупке вакцин для Украины, — отметили НАБУ.

Также там пообещали информировать общество о результатах расследования. Кроме этого, антикоррупционный орган посоветовал топ-чиновникам, подследственным НАБУ, не манипулировать фактами, а «эффективно выполнять возложенные на них обязанности».