17 лютого свято спонтанного прояву доброти, день кота і Миколи Студеного

17 лютого свято спонтанного прояву доброти, день кота і Миколая Студеного

https://racurs.ua/ua/n150534-17-lutogo-svyato-spontannogo-proyavu-dobroty-den-kota-i-mykolaya-studenogo.html

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17 лютого — свято спонтанного прояву доброти, міжнародний день кота й день вшанування пам’яті преподобного Миколая Студеного.

17 лютого — 48-й день року у григоріанському календарі. До кінця року залишається 317 днів.

Іменини 17 лютого

День ангела сьогодні святкують: Микита, Кирило, Георгій, Сидір, Аврам, Йосип, Єгор, Іван, Юрій, Ганна.

17 лютого вшановується пам’ять преподобного Миколи Студеного (Студійського). Ігумен жив у 9 столітті. Студійський монастир є одним з найбільш древніх і славетних в Константинополі. Назву обителі, додану до імені святого, наші предки сприйняли як однокореневе зі словами «стужа», «студити». Відсьогодні починалися звірині (вовчі) весілля, тому святого називали «вовчим сватом». Цей день вважається одним із найхолодніших у лютому — стоять сильні морози та йде сніг.

«На Миколу Студеного снігу навалить гору».

Прикмети 17 лютого