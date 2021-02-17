В домівки до кримських татар окупанти вночі прийшли з обшуками. Фото: Facebook

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В окупованому Криму в ніч на 17 лютого Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії прийшла з обшуками в будинки кримських татар.

Про обшуки повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.

У Криму серія нічних вторгнень ФСБ в домівки кримських татар. У тимчасово окупованому Криму о 4.00 почалися і в ці хвилини ще тривають обшуки в домах кримських татар, — розповів він.

Чубаров повідомив про п’ять обшуків — два в Бахчисараї, по одному — в містах Сімферополі та Білогорську, ще один обшук відбувся у селі Заповітне Советского району.

На сторінці «Кримської солідарності» розповіли ще про два обшуки — один у Сімферополі та в селі Орлине Севастопольського району. Також повідомили, чиї будинки обшукали окупанти.

Нагадаємо, Олексій Неїжпапа, командувач Військово-морських сил Збройних сил України, вважає, що перед Україною стоїть завдання попередження агресії з боку Росії шляхом нових технологій. Також, за його словами, Москва перетворила анексований Крим на свою найпотужнішу військову базу.