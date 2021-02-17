Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n150536-koronavirus-v-ukrayini-vklav-do-likaren-ponad-2-tys-ludey-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні станом на 17 лютого підхопили ще 4 тис. 286 людей.

Зокрема, захворіли 304 дитини та 329 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 2 тис. 330 осіб;

летальних випадків — 147;

одужало — 5 тис. 927 осіб;

здійснено тестувань за добу — 64 тис. 842 (зокрема методом ПЛР — 25 тис. 782, методом ІФА — 16 тис. 647).

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 1 млн 280 тис. 904 особи;

одужало — 1 млн 128 тис. 895 осіб;

летальних випадків — 24 тис. 689.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській області (646), Чернівецькій області (386), Києві (366), Вінницькій області (351) та Закарпатській області (275).

Нагадаємо, коронавірус в Івано-Франківську продовжує стрімко поширюватися — центральна міська клінічна лікарня на 95% заповнена хворими з пневмоніями та підозрами на COVID-19.