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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Коронавірус в Україні вклав до лікарень понад 2 тис. людей за добу (ІНФОГРАФІКА)

17 лют 2021, 09:11
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Коронавірус в Україні станом на 17 лютого підхопили ще 4 тис. 286 людей.

Зокрема, захворіли 304 дитини та 329 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 2 тис. 330 осіб;
  • летальних випадків — 147;
  • одужало — 5 тис. 927 осіб;
  • здійснено тестувань за добу — 64 тис. 842 (зокрема методом ПЛР — 25 тис. 782, методом ІФА — 16 тис. 647).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли — 1 млн 280 тис. 904 особи;
  • одужало — 1 млн 128 тис. 895 осіб;
  • летальних випадків — 24 тис. 689.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській області (646), Чернівецькій області (386), Києві (366), Вінницькій області (351) та Закарпатській області (275).


Нагадаємо, коронавірус в Івано-Франківську продовжує стрімко поширюватися — центральна міська клінічна лікарня на 95% заповнена хворими з пневмоніями та підозрами на COVID-19.

Джерело: Ракурс


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