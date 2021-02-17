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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook
Коронавірус в Україні вклав до лікарень понад 2 тис. людей за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n150536-koronavirus-v-ukrayini-vklav-do-likaren-ponad-2-tys-ludey-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні станом на 17 лютого підхопили ще 4 тис. 286 людей.
Зокрема, захворіли 304 дитини та 329 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано — 2 тис. 330 осіб;
- летальних випадків — 147;
- одужало — 5 тис. 927 осіб;
- здійснено тестувань за добу — 64 тис. 842 (зокрема методом ПЛР — 25 тис. 782, методом ІФА — 16 тис. 647).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 1 млн 280 тис. 904 особи;
- одужало — 1 млн 128 тис. 895 осіб;
- летальних випадків — 24 тис. 689.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській області (646), Чернівецькій області (386), Києві (366), Вінницькій області (351) та Закарпатській області (275).
Нагадаємо, коронавірус в Івано-Франківську продовжує стрімко поширюватися — центральна міська клінічна лікарня на 95% заповнена хворими з пневмоніями та підозрами на COVID-19.
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