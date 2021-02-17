Вулкан Этна снова проснулся. Фото: ANSA

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Ракурс

Этна, крупнейший действующий вулкан Европы, вновь проснулся во вторник, 16 февраля.

Национальный институт геофизики и вулканологии зарегистрировал повышение вулканической активности ближе к вечеру — в 16.10 по местному времени, сообщило итальянское информагентство ANSA.

Подземные толчки находились на глубине от 2,9 до 3 км. Вулкан выбрасывал пепел на высоту больше 1 км.

Из-за пепла и сильного дыма международный аэропорт Катании приостановил работу, сообщений о пострадавших нет.

Расположенный между Африканской и Евразийской тектоническими плитами и разломом между Африканской и Ионической плитами вулкан Этна часто извергается.

Вулкан находится под постоянным наблюдением специалистов, но обычно его активность не приводит к разрушениям.

Одно из самых серьезных извержений произошло в марте 2017 года, когда были ранены десять человек, в том числе команда репортеров BBC.

Напомним, предыдущий раз извержение вулкана зафиксировали 30 января. Место извержение было должным образом ограждено, поэтому пострадавших и погибших не было.