Как будут учиться школы и вузы с 22 февраля, рассказал Шкарлет

https://racurs.ua/n150556-kak-budut-uchitsya-shkoly-i-vuzy-s-22-fevralya-rasskazal-shkarlet.html

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Как будут учиться ученики школ и студенты в период действия адаптивного карантина до 30 апреля, объяснили в Министерстве образования и науки. Глава МОН Сергей Шкарлет сообщил, что с 22 февраля на всей территории Украины устанавливается «желтый» уровень эпидемической опасности.

С 22 февраля в Украине устанавливается «желтый» уровень, согласно которому запрещается посещение учебных заведений учащимися в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с COVID-пациентом находится свыше 50% соискателей образования и персонала учебного заведения, — написал Шкарлет 17 февраля в Телеграм.

Также, по его словам, запрещено проведение массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием школьников и студентов из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей. Кроме этого, чиновник объяснил, как будут работать школы и вузы в случае попадания региона в «красную» зону.

«Красный» уровень эпидемической опасности определяется решением Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения. В этом случае продолжать работу детсады и специальные учебные заведения, учащиеся 1−4 классов будут учиться в обычном режиме. Для всех остальных соискателей образования вводиться дистанционное обучение, — резюмировал министр.

Он добавил, что позиция МОН об очном обучении учащихся начальной школы остается неизменной.