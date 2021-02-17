Як навчатимуться школи і виші з 22 лютого, розповів Шкарлет

https://racurs.ua/ua/n150556-yak-navchatymutsya-shkoly-i-vyshi-z-22-lutogo-rozpoviv-shkarlet.html

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Як навчатимуться учні шкіл та студенти в період дії адаптивного карантину до 30 квітня, пояснили у Міністерстві освіти та науки. Очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив, що з 22 лютого на всій території України встановлюється «жовтий» рівень епіднебезпеки.

Із 22 лютого в Україні встановлюється «жовтий» рівень, відповідно до якого забороняється відвідування закладів освіти учнями у разі, коли на самоізоляції через контакт із COVID-пацієнтом перебуває понад 50% здобувачів освіти та персоналу закладу освіти, — написав Шкарлет 17 лютого у Телеграм.

Також, за його словами, заборонено проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі школярів та студентів з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів. Окрім цього, чиновник пояснив, як працюватимуть школи і виші у разі потрапляння регіону до «червоної» зони.

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров’я. У цьому випадку продовжуватимуть роботу дитсадки та спеціальні заклади освіти, учні 1−4 класів навчатимуться у звичному режимі. Для всіх інших здобувачів освіти запроваджуватиметься дистанційне навчання, — резюмував міністр.

Він додав, що позиція МОН щодо очного навчання учнів початкової школи залишається незмінною.