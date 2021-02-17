Жива і посміхається — дружина Кім Чен Ина вперше за рік з'явилася на публіці (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n150555-jyva-i-posmihaietsya-drujyna-kim-chen-yna-vpershe-za-rik-z-yavylasya-na-publici-foto.html

Ракурс

Дружина глави КНДР Кім Чен Ина з’явилася на публіці вперше за рік. Фото опублікувало Центральне телеграфне агентство Північної Кореї на своєму сайті.

Дружина північнокорейського лідера Лі Соль Чжу з’явилася з ним на концерті в честь Дня зірки (дня народження Кім Чен Іра). Захід пройшов в художньому театрі «Мансуде» в Пхеньяні.

Раніше державні видання КНДР повідомляли про Лі Соль Чжу 25 січня 2020 року, коли вона з чоловіком вирушила в театр в Пхеньяні на новорічну виставу. Через відсутність дружини лідера Північної Кореї в південнокорейській пресі писали про її зникнення.

Серед розміщених фото було кілька світлин Кім Чен Ина. Поруч з Кімом сиділа Лі Соль Чжу. Подружжя показали з різних ракурсів. Вони були в доброму гуморі: посміхалися, сміялися, розмовляли один з одним.

Однією з можливих причин зникнення Лі Соль Чжу з публічного поля називали її догляд за Кім Ген Хі, молодшою ​​сестрою Кім Чен Іра, оскільки північнокорейський диктатор дуже прив’язаний до своєї тітки, яка може бути хвора.

Іншою причиною зникнення дружини лідера називали проблеми зі здоров’ям і коронавірус. Лі Соль Чжу нібито перестала з’являтися на публіці, оскільки «багато хто не носять маски належним чином під час масових заходів». Писали також про вагітність Лі Соль Чжу і навіть її заслання.

Наразі достеменно невідомо, скільки у пари дітей, але розвідка Південної Кореї повідомляє про трьох. Лі Соль Чжу 31 рік, її батько — професор, а мати — акушерка. Раніше Лі була співачкою у гурті Unhasu Orchestra, членів якого обирає держава.

Уперше про шлюб Лі та Кіма в КНДР повідомили 25 липня 2012 року — хоча, імовірно, вони одружились ще у 2009 році.