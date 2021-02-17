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Ракурс
Жива і посміхається — дружина Кім Чен Ина вперше за рік з'явилася на публіці (ФОТО)

Жива і посміхається — дружина Кім Чен Ина вперше за рік з’явилася на публіці (ФОТО)

17 лют 2021, 13:28
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Дружина глави КНДР Кім Чен Ина з’явилася на публіці вперше за рік. Фото опублікувало Центральне телеграфне агентство Північної Кореї на своєму сайті.

Дружина північнокорейського лідера Лі Соль Чжу з’явилася з ним на концерті в честь Дня зірки (дня народження Кім Чен Іра). Захід пройшов в художньому театрі «Мансуде» в Пхеньяні.

Раніше державні видання КНДР повідомляли про Лі Соль Чжу 25 січня 2020 року, коли вона з чоловіком вирушила в театр в Пхеньяні на новорічну виставу. Через відсутність дружини лідера Північної Кореї в південнокорейській пресі писали про її зникнення.

Жива і посміхається — дружина Кім Чен Ина вперше за рік з'явилася на публіці

Серед розміщених фото було кілька світлин Кім Чен Ина. Поруч з Кімом сиділа Лі Соль Чжу. Подружжя показали з різних ракурсів. Вони були в доброму гуморі: посміхалися, сміялися, розмовляли один з одним.

Однією з можливих причин зникнення Лі Соль Чжу з публічного поля називали її догляд за Кім Ген Хі, молодшою ​​сестрою Кім Чен Іра, оскільки північнокорейський диктатор дуже прив’язаний до своєї тітки, яка може бути хвора.

Іншою причиною зникнення дружини лідера називали проблеми зі здоров’ям і коронавірус. Лі Соль Чжу нібито перестала з’являтися на публіці, оскільки «багато хто не носять маски належним чином під час масових заходів». Писали також про вагітність Лі Соль Чжу і навіть її заслання.


Наразі достеменно невідомо, скільки у пари дітей, але розвідка Південної Кореї повідомляє про трьох. Лі Соль Чжу 31 рік, її батько — професор, а мати — акушерка. Раніше Лі була співачкою у гурті Unhasu Orchestra, членів якого обирає держава.

Уперше про шлюб Лі та Кіма в КНДР повідомили 25 липня 2012 року — хоча, імовірно, вони одружились ще у 2009 році.

Джерело: Ракурс


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