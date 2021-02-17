Адаптивний карантин 2021 — чотири зони запровадив Кабмін

https://racurs.ua/ua/n150554-adaptyvnyy-karantyn-2021-chotyry-zony-zaprovadyv-kabmin.html

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Адаптивний карантин повертається в Україну. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 17 лютого заявив, що на території нашої держави знову діятиме модель адаптивного карантину.

В областях встановлюватимуться різні карантинні обмеження залежно від епідемічної ситуації. Наголошую, рішення набуде чинності вже наступного тижня, тому всі українці матимуть змогу завчасно з ним ознайомитися, — зазначив очільник Кабінету міністрів.

Як і минулого разу, Кабмін та Міністерство охорони здоров’я передбачило чотири рівні епідемічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження та критерії визначення.

Термін дії карантину на території України пропонуємо продовжити до 30 квітня. На наших розрахунках до 30 квітня точно ми повинні жити у карантинних обмеженнях, — зазначив очільник МОЗ Максим Степанов.

Також МОЗ пропонує поділ на чотири рівні епіднебезпеки: «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний».