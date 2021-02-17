Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Адаптивний карантин 2021 — чотири зони запровадив Кабмін

Адаптивний карантин до травня — чотири зони запровадив Кабмін

17 лют 2021, 13:22
999

Адаптивний карантин повертається в Україну. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 17 лютого заявив, що на території нашої держави знову діятиме модель адаптивного карантину.

В областях встановлюватимуться різні карантинні обмеження залежно від епідемічної ситуації. Наголошую, рішення набуде чинності вже наступного тижня, тому всі українці матимуть змогу завчасно з ним ознайомитися, — зазначив очільник Кабінету міністрів.

Як і минулого разу, Кабмін та Міністерство охорони здоров’я передбачило чотири рівні епідемічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження та критерії визначення.

Термін дії карантину на території України пропонуємо продовжити до 30 квітня. На наших розрахунках до 30 квітня точно ми повинні жити у карантинних обмеженнях, — зазначив очільник МОЗ Максим Степанов.

Також МОЗ пропонує поділ на чотири рівні епіднебезпеки: «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний».


Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів