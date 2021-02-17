Адаптивный карантин — четыре зоны ввел Кабмин

https://racurs.ua/n150554-adaptivnyy-karantin-chetyre-zony-vvel-kabmin.html

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Адаптивный карантин возвращается в Украину. Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 17 февраля заявил, что на территории нашего государства снова будет действовать модель адаптивного карантина.

В областях будут устанавливаться различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации. Подчеркиваю, что решение вступит в силу на следующей неделе, поэтому все украинцы смогут заблаговременно с ним ознакомиться, — отметил глава Кабинета министров.

Как и в прошлый раз, Кабмин и Министерство здравоохранения предусмотрело четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения.

Срок действия карантина на территории Украины предлагаем продлить до 30 апреля. По нашим расчетам до 30 апреля точно мы должны жить в карантинных ограничениях, — отметил глава Минздрава Максим Степанов.

Также чиновник предлагает разделение Украины на четыре зоны: «зеленую», «желтую», «оранжевую» или «красную».