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Ракурс
Новый карантин собрался установить Кабмин — трансляция заседания

Новый карантин собрался установить Кабмин — трансляция заседания

17 фев 2021, 13:00
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Постановление о введении адаптивного карантина в Украине планирует 17 февраля принять Кабинет министров Украины.

Ранее СМИ сообщали, что новые карантинные зоны начнут действовать с понедельника, 22 февраля.

Зеленый, желтый и оранжевый уровне устанавливаются по результатам ежедневной оценки соответствующих признаков эпидемиологической опасности.


Министр здравоохранения Максим Степанов ранее сообщал, что жесткие ограничения «красного цвета» введут в конкретном регионе, если, например, в нем будет заполнено 65% коек с подключенным к ним кислородом.

Другой критерий — рост на 50% количества госпитализированных в течение семи дней.

Источник: Ракурс


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