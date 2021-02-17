Карантин в Украине. Фото: pravda.com

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Постановление о введении адаптивного карантина в Украине планирует принять Кабинет министров.

Новые карантинные зоны начнут действовать с 22 февраля. Запреты и правила распределения зон опубликовало издание «РБК-Украина».

Зеленый, желтый и оранжевый уровни устанавливаются по результатам ежедневной оценки соответствующих признаков эпидемиологической опасности.

Зеленый уровень устанавливает на всей территории страны в случае, когда:

уровень заболеваемости на грипп и ОРВИ на территории страны не меньше чем в 13 регионах не превышает 50% эпидпорога;

коэффициент выявления случаев COVID (методом ПЦР и по определению антигена) меньше 5%.

В желтой зоне запрещается:

находится в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых масок;

находится на улице без документов, подтверждающих личность;

самостоятельно покидать места самоизоляции и обсервации;

пересечение границы иностранцами или лицами без гражданства без наличия полиса страхования, который определенных групп;

проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных и прочих) мероприятий (в том числе с размещением стоя) при участии больше одного человека на 4 кв. м. (если мероприятие проходит на открытом воздухе) или заполнено более чем на 50% (если проходит в закрытом помещении);

разрешено проведение профессиональных спортивных матчей игровых команд со зрителями (заполненность не больше 50%);

посещение кинотеатров и других заведениях культуры с заполненностью залов больше чем 50% (размещение осуществляется в шахматном порядке);

перевозка пассажиров в транспорте в количестве большем, чем мест для сидений;

проведение дискотек, работа ночных клубов, деятельность ресторанов и кафе по организации праздничных мероприятий и банкетов;

работа с 24.00 до 7.00 общепитов;

размещение посетителей в ресторанах и кафе должно осуществляться не больше чем четыре человека за одним столом и на расстоянии не меньше 2 м между столами;

работа хостелов;

посещение учреждений образования, если на самоизоляции находится больше 50% персонала и учеников;

проведение массовых мероприятий в школах и университетов в присутствии зрителей;

проведение плановых госпитализаций, кроме оказания помощи беременным, онкобольным, паллиативной помощи в стационарных условиях и заведениях национального уровня, проведения других неотложных и срочных госпитализаций;

деятельность спортивных и фитнес клубов, которые не обеспечивают размещение посетителей в количестве один человек на 10 кв. м;

посещение посторонними заведений соцзащиты.

Оранжевая зона является предупредительным уровнем, который свидетельствует об осложнении эпидситуации. Оранжевый уровень применяется в случае появления одного из данных признаков:

превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ;

загруженность больничных коек больше чем 65%;

количество тестирований на COVID-19 на протяжении семи дней меньше чем 300 на 100 тыс. населения;

количество госпитализаций больше 60 на 100 тыс. населения на протяжении семи дней;

коэффициент выявления COVID-19 больше 20%;

увеличение общего числа госпитализаций больше чем на 50% за неделю.

Красный уровень применяется в случае наличия следующих признаков на протяжении трех дней подряд:

загруженность больничных коек больше чем 65%;

количество тестирований на 100 тыс. населения меньше 300;

количество госпитализаций пациентов больше 60.

Красная зона устанавливается на протяжении 48 часов после наступления оснований для ее введения. В красной зоне запрещено:

прием посетителей общепитом;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений;

работа непродовольственных магазинов и рынков;

работа заведений культуры;

проведение массовых мероприятий;

спортивные матчи проводятся без зрителей;

посещение образовательных учреждений.

Напомним, решение о введении адаптивного карантина в Украине 17 февраля должен принять Кабинет министров.