Новый карантин в Украине — СМИ рассказали о запретах и распределении зонhttps://racurs.ua/n150546-novyy-karantin-v-ukraine-smi-rasskazali-o-zapretah-i-raspredelenii-zon.htmlРакурс
Постановление о введении адаптивного карантина в Украине планирует принять Кабинет министров.
Новые карантинные зоны начнут действовать с 22 февраля. Запреты и правила распределения зон опубликовало издание «РБК-Украина».
Зеленый, желтый и оранжевый уровни устанавливаются по результатам ежедневной оценки соответствующих признаков эпидемиологической опасности.
Зеленый уровень устанавливает на всей территории страны в случае, когда:
- уровень заболеваемости на грипп и ОРВИ на территории страны не меньше чем в 13 регионах не превышает 50% эпидпорога;
- коэффициент выявления случаев COVID (методом ПЦР и по определению антигена) меньше 5%.
В желтой зоне запрещается:
- находится в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых масок;
- находится на улице без документов, подтверждающих личность;
- самостоятельно покидать места самоизоляции и обсервации;
- пересечение границы иностранцами или лицами без гражданства без наличия полиса страхования, который определенных групп;
- проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных и прочих) мероприятий (в том числе с размещением стоя) при участии больше одного человека на 4 кв. м. (если мероприятие проходит на открытом воздухе) или заполнено более чем на 50% (если проходит в закрытом помещении);
- разрешено проведение профессиональных спортивных матчей игровых команд со зрителями (заполненность не больше 50%);
- посещение кинотеатров и других заведениях культуры с заполненностью залов больше чем 50% (размещение осуществляется в шахматном порядке);
- перевозка пассажиров в транспорте в количестве большем, чем мест для сидений;
- проведение дискотек, работа ночных клубов, деятельность ресторанов и кафе по организации праздничных мероприятий и банкетов;
- работа с 24.00 до 7.00 общепитов;
- размещение посетителей в ресторанах и кафе должно осуществляться не больше чем четыре человека за одним столом и на расстоянии не меньше 2 м между столами;
- работа хостелов;
- посещение учреждений образования, если на самоизоляции находится больше 50% персонала и учеников;
- проведение массовых мероприятий в школах и университетов в присутствии зрителей;
- проведение плановых госпитализаций, кроме оказания помощи беременным, онкобольным, паллиативной помощи в стационарных условиях и заведениях национального уровня, проведения других неотложных и срочных госпитализаций;
- деятельность спортивных и фитнес клубов, которые не обеспечивают размещение посетителей в количестве один человек на 10 кв. м;
- посещение посторонними заведений соцзащиты.
Оранжевая зона является предупредительным уровнем, который свидетельствует об осложнении эпидситуации. Оранжевый уровень применяется в случае появления одного из данных признаков:
- превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ;
- загруженность больничных коек больше чем 65%;
- количество тестирований на COVID-19 на протяжении семи дней меньше чем 300 на 100 тыс. населения;
- количество госпитализаций больше 60 на 100 тыс. населения на протяжении семи дней;
- коэффициент выявления COVID-19 больше 20%;
- увеличение общего числа госпитализаций больше чем на 50% за неделю.
Красный уровень применяется в случае наличия следующих признаков на протяжении трех дней подряд:
- загруженность больничных коек больше чем 65%;
- количество тестирований на 100 тыс. населения меньше 300;
- количество госпитализаций пациентов больше 60.
Красная зона устанавливается на протяжении 48 часов после наступления оснований для ее введения. В красной зоне запрещено:
- прием посетителей общепитом;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений;
- работа непродовольственных магазинов и рынков;
- работа заведений культуры;
- проведение массовых мероприятий;
- спортивные матчи проводятся без зрителей;
- посещение образовательных учреждений.
Напомним, решение о введении адаптивного карантина в Украине 17 февраля должен принять Кабинет министров.