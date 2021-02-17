Карантин в Україні. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n150546-novyy-karantyn-v-ukrayini-zmi-rozpovily-pro-zaborony-ta-rozpodil-zon.html

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Постанову про введення адаптивного карантину в Україні планує прийняти Кабінет міністрів.

Нові карантинні зони почнуть діяти з 22 лютого. Заборони та правила розподілу зон опублікувало видання «РБК-Україна».

Зелений, жовтий і помаранчевий рівні встановлюються за результатами щоденної оцінки відповідних ознак епідеміологічної небезпеки.

Зелений рівень встановлює на всій території країни у разі, коли:

рівень захворюваності на грип та ГРВІ на території країни не менше ніж у 13 регіонах не перевищує 50% від епідпорогу;

коефіцієнт виявлення випадків COVID (методом ПЛР і за визначенням антигену) менше ніж 5%.

В жовтій зоні забороняється:

в громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті без надягнутих масок;

знаходиться на вулиці без документів, що підтверджують особу;

самостійно залишати місця самоізоляції та обсервації;

перетинання кордону іноземцями або особами без громадянства без наявності поліса страхування, який певних груп;

проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних та інших) заходів (в тому числі з розміщенням стоячи) при участі більше однієї людини на чотири кв. м (якщо захід проходить на відкритому повітрі) або заповнений більш ніж на 50% (якщо проходить у закритому приміщенні);

дозволено проведення професійних спортивних матчів ігрових команд з глядачами (заповненість не більше 50%);

відвідування кінотеатрів та інших закладах культури із заповненістю залів більш ніж 50% (розміщення здійснюється у шаховому порядку);

перевезення пасажирів в транспорті в кількості більшій, ніж місць для сидінь;

проведення дискотек, робота нічних клубів, діяльність ресторанів і кафе щодо організації святкових заходів і банкетів;

робота з 24.00 до 7.00 громадського харчування;

розміщення відвідувачів у ресторанах і кафе повинно здійснюватися не більш ніж чотири людини за одним столом і на відстані не менше 2 м між столами;

робота хостелів;

відвідування установ освіти, якщо на самоізоляції знаходиться понад 50% персоналу та учнів;

проведення масових заходів у школах та університетів у присутності глядачів;

проведення планових госпіталізацій, крім надання допомоги вагітним, онкохворим, паліативної допомоги в стаціонарних умовах і закладах національного рівня, проведення інших невідкладних і термінових госпіталізацій;

діяльність спортивних та фітнес-клубів, які не забезпечують розміщення відвідувачів у кількості одна людина на 10 кв. м;

відвідування сторонніми закладів соцзахисту.

Помаранчева зона є попереджувальним рівнем, який свідчить про ускладнення епідситуації. Помаранчевий рівень застосовується у разі появи одного з даних ознак:

перевищено епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ;

завантаженість лікарняних ліжок більш ніж 65%;

кількість тестувань на COVID-19 протягом семи днів менше ніж 300 на 100 тис. населення;

кількість госпіталізацій понад 60 на 100 тис. населення протягом семи днів;

коефіцієнт виявлення COVID-19 більше ніж 20%;

збільшення загального числа госпіталізацій більш ніж на 50% за тиждень

Червоний рівень застосовується у разі наявності наступних ознак протягом трьох днів поспіль:

завантаженість лікарняних ліжок більш ніж 65%;

кількість тестувань на 100 тис. населення менше ніж 300;

кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID більше ніж 60.

Червона зона встановлюється протягом 48 годин після настання підстав для її введення. У червоній зоні заборонено:

прийом відвідувачів громадським харчуванням;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів;

робота непродовольчих магазинів і ринків;

робота закладів культури;

проведення масових заходів;

спортивні матчі проводяться без глядачів;

відвідування освітніх установ.

Нагадаємо, рішення щодо запровадження адаптивного карантину в Україні 17 лютого має ухвалити Кабінет міністрів.