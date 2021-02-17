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Ракурс
Новий карантин зібрався встановити Кабмін — трансляція засідання, фото — УП

Новий карантин зібрався встановити Кабмін — трансляція засідання

17 лют 2021, 13:00
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Постанову про введення адаптивного карантину в Україні планує 17 лютого прийняти Кабінет міністрів України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що нові карантинні зони почнуть діяти з понеділка, 22 лютого.

Зелений, жовтий і помаранчевий рівні встановлюються за результатами щоденної оцінки відповідних ознак епідеміологічної небезпеки.


Міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше повідомляв, що жорсткі обмеження «червоного кольору» запровадять в конкретному регіоні, якщо, наприклад, у ньому буде заповнено 65% ліжок з під'єднаним до них киснем.

Інший критерій — зростання на понад 50% кількості госпіталізованих впродовж семи днів.

Джерело: Ракурс


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