Новий карантин зібрався встановити Кабмін — трансляція засідання, фото — УП

https://racurs.ua/ua/n150552-novyy-karantyn-zibravsya-vstanovyty-kabmin-translyaciya-zasidannya.html

Ракурс

Постанову про введення адаптивного карантину в Україні планує 17 лютого прийняти Кабінет міністрів України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що нові карантинні зони почнуть діяти з понеділка, 22 лютого.

Зелений, жовтий і помаранчевий рівні встановлюються за результатами щоденної оцінки відповідних ознак епідеміологічної небезпеки.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше повідомляв, що жорсткі обмеження «червоного кольору» запровадять в конкретному регіоні, якщо, наприклад, у ньому буде заповнено 65% ліжок з під'єднаним до них киснем.

Інший критерій — зростання на понад 50% кількості госпіталізованих впродовж семи днів.