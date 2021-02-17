«Если укры бесятся — это хорошо»: у Раді скаржаться на висловлювання “слуг” — Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n150551-razumkova-krytykuut-cherez-zayavu-slugy-pro-maydan-prezydiya-vody-v-rot-nabrala.html

Ракурс

Скандальний виступ щодо Революції гідності нардепа від фракції «Слуга народу» Максима Бужанського під час пленарного засідання 17 лютого має оцінити регламентний комітет Верховної Ради.

З відповідним зверненням до профільного комітету звернулася нардеп від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко. Парламентар також розкритикувала президію Ради, які не зупинили виступ «слуги».

Підготувала звернення до регламентного комітету з вимогою розглянути заяви депутата Бужанського, який назвав Революції гідності «державним переворотом». І дії президії, яка не зупинила цей виступ, порушуючи регламент… Мужності вимкнути мікрофон негідникам у Дмитра Разумкова не вистачає, — написала нардеп на власній Фейсбук-сторінці.

Геращенко запевняє, що подібні заяви — це відповідальність не лише українського депутата, а й президії Верховної Ради.

Я хочу звернутися до президії — ви представляєте весь парламент і коли відбувається порушення регламенту за трибуною, ви маєте негайно це зупиняти. Наша президія дуже любить коментувати «ЄС», а коли героїв Революції гідності напередодні розстрілів 18−20 лютого тут принижує п’ята колона Кремля, президія води в рот набрала. Ганьба вам!, — заявила нардеп.



Нагадаємо, Верховна Рада 17 лютого визнала Революцію гідності ключовою подією державотворення України. Це рішення підтримали 295 нардепів, однак обговорення постанови у зв’язку з шостою річницею початку Євромайдану та подій Революції гідності № 2739 було досить запеклим.