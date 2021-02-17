Антимайданівцям у Раді хочуть придбати квитки в Ростов — Там немає Майданів і “довбаних українців”

https://racurs.ua/ua/n150547-antymaydanivcyam-u-radi-hochut-prydbaty-kvytky-v-rostov-tam-nemaie-maydaniv-i-dovbanyh.html

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Верховна Рада 17 лютого визнала Революцію гідності ключовою подією державотворення України. Це рішення підтримали 295 нардепів, однак обговорення постанови у зв’язку з шостою річницею початку Євромайдану та подій Революції гідності № 2739 було досить запеклим.

Зокрема, нардеп від «Голосу» Соломія Бобровська була змушена зупинити виступ, оскільки деякі «слуги народу» почали вигукувати і перебивати її.

Я дуже добре пам’ятаю вулицю Оранжерейну в Києві. Там центральний морг. А ще вулицю Петра Запорожця — там ще один морг. Туди везли хлопців з Михайлівської церкви. А на Петра Запорожця везли хлопців, які лежали в готелі «Україна». До цих пір пам’ятаю очі батька Івана Тарасюка і батька Сашка Храпаченка (героїв Небесної сотні — ред.), котрі приїхали першими на розпізнавання тіл, — зазначила нардеп.

У цей момент деякі нардепи зі «Слуги народу», котрі сидять у першому ряду зліва почали перебивати виступ Бобровської. Парламентар зупинила свій виступ і відреагувала на вигуки.

Закрийте рот, будь ласка, оцьому першому депутату, який сидить в першому ряду, — звернулася представниця «Голосу».

Під аплодисменти Бобровська продовжила:

Цих батьківських очей ви в принципі ніколи не забудете, бо від них холонуть жили — щоб вони побачили своїх синів, чи вони лежать у морзі чи ні. Ви знаєте, в кого не підніметься рука проголосувати за цю постанову, яка визнає Євромайдан історичною подією, — купіть нарешті собі квитки. Хочете, ми вам купимо. Їдьте вже в той Ростов чи куди завгодно. Там немає наших Майданів, там немає цих «довбаних українців», немає усіх інших, тих, хто вам псує життя. Забудьте за цю країну і просто виїдьте звідси, — резюмувала Бобровська.



Нагадаємо, після виступів нардепів Рада визнала Революцію гідності ключовою подією державотворення України. Це рішення підтримали 295 депутатів.