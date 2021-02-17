Антимайдановцам в Раде хотят купить билеты в Ростов — Там нет Майданов и «долбаных украинцев»

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Верховная Рада 17 февраля признала Революцию достоинства ключевым событием в истории Украины. Это решение поддержали 295 нардепов, однако обсуждение постановления в связи с шестой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции достоинства № 2739 оказалось достаточно жестким.

В частности, нардеп от «Голоса» Соломия Бобровская была вынуждена остановить выступление, поскольку некоторые «слуги народа» начали выкрикивать и перебивать ее.

Я очень хорошо помню улицу Оранжерейную в Киеве. Там центральный морг. А еще улицу Петра Запорожца — там еще один морг. Туда везли ребят из Михайловской церкви. А на Петра Запорожца везли ребят, которые лежали в гостинице «Украина». До сих пор помню глаза отца Ивана Тарасюка и отца Саши Храпаченко (героев Небесной сотни — ред.), которые приехали первыми на распознавание тел, — отметила нардеп.

В этот момент некоторые нардепы из «Слуги народа», которые сидят в первом ряду слева, начали перебивать выступление Бобровской. Парламентарий остановила свое выступление и отреагировала на выкрики.

Закройте рот, пожалуйста, этому первому депутату, который сидит в первом ряду, — обратилась представительница «Голоса».

Под аплодисменты Бобровская продолжила:

Эти глаз родителей вы в принципе никогда не забудете, потому что от них холодеют жилы — чтобы они увидели своих сыновей, лежат ли они в морге или нет. Вы знаете, у кого не поднимется рука проголосовать за эту постановление, признающее Евромайдан историческим событием, — купите, наконец-то, себе билеты. Хотите, мы вам купим. Езжайте уже в Ростов или куда угодно. Там нет наших Майданов, там нет этих «долбаных украинцев», нет всех тех, кто вам портит жизнь. Забудьте за эту страну и просто уезжайте отсюда, — резюмировала Бобровская.



Напомним, после выступлений нардепов Рада признала Революцию достоинства ключевым событием в истории Украины. Это решение поддержали 295 депутатов.